"Родители школьников 5-9 классов могут подать заявление на получение социальных сертификатов, позволяющих отправить ребенка в бесплатное путешествие по Калининградской области с 13 сентября. Для подачи заявления им необходимо иметь подтвержденную учетную запись на региональном портале госуслуг", — сообщил журналистам министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

По его словам, заявитель электронно выбирает турпродукт и туроператора, дату поездки, а после, получив сертификат, обращается к выбранному туроператору за подписанием договора.

Запланирован поэтапный запуск программы. Так, 13 сентября открыта возможность оформить сертификат и выбрать для ребенка путешествие на 24-25 сентября.

Программа поездки будет предусматривать одну ночевку в гостиницах области категории не ниже "три звезды", двухразовое горячее питание, перемещение по области на автобусе туристского класса, обзорные экскурсии и посещение объектов туристского показа на маршруте в сопровождении квалифицированных экскурсоводов, рассказал министр.

Сформирован реестр, в который вошли десять региональных туроператоров, которые будут предоставлять услугу по социальному сертификату. Среди них — "Мик-Авиа", "Юнона", "Анюта" и другие, отметил он.

Уже разработаны различные программы. "Например, "Незнакомая история родного края" предусматривает профориентационную экскурсию по "Технополису" в Гусеве, "Путешествие во времени" — обзорную экскурсию по Багратионовску, Правдинску, посещение Железнодорожного, "обзорку" по Гусеву и осмотр Черняховска", — заключил Ермак.

Он добавил, что путешествия по сертификатам реализуются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В программе участвуют Адыгея, Башкирия, Чувашия, Красноярский, Ставропольский и Пермский края, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Самарская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.