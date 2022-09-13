Согласно документации ООО "Газпром инвест" (выступает техзаказчиком по реализации инвестиционных проектов "Газпрома"), близ действующих туробъектов компании в Красной Поляне планируется построить две горнолыжные трассы высокого уровня сложности протяженностью 1,5 км и 1,7 км соответственно. Они будут расположены в пределах северного склона и гребневой части хребта Аибга в районе села Эсто-Садок и, по сути, станут продолжением горно-климатического курорта "Альпика-Сервис".

В настоящее время в горно-туристическом центре "Газпром" в Красной Поляне действуют две зоны катания — "Лаура" и "Альпика", включающие 35 трасс всех уровней сложности, сообщается в материалах ГТЦ. Их общая протяженность — более 34 км. Зоны катания на курорте соединены подъемниками.

Строительство новых трасс повысит коммерческую привлекательность курорта, отмечается в материалах "Газпром инвеста".

Горно-туристический центр "Газпром" вместе с другими курортными активами "Газпрома" в Сочи — гостиничным комплексом "Гранд Отель Поляна" (пять звезд), комплексом "Поляна 1389. Отель и СПА", комплексом для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура", развлекательным центром "Галактика" находится под управлением компании "Свод Интернешнл". Согласно данным в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", ее выручка в прошлом году выросла на 33%, достигнув почти 228 млн рублей, чистая прибыль увеличилась почти в 8 раз, превысив 90 млн рублей.