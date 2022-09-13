Начальная цена контракта — 430,14 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен полностью завершить работы до 30 июля 2023 года.

Форма проведения закупки — открытые переговоры. Окончание срока подачи заявок — 17 октября 2022 года, подведение итогов — 28 октября.

Подрядчику необходимо, в том числе, провести специальные обследования категорированных помещений, проверки и исследования оборудования и технических средств.

Как сообщалось, работы по строительству нового терминала в "Толмачево" начались в сентябре 2020 года. Строительство терминала площадью 56 тыс. кв. метров (I этап) планируется завершить в третьем квартале 2022 года, стоимость работ составит 13,67 млрд рублей. Второй этап проекта "Новапорт" ранее обещал реализовать к 2025 году, в этом случае общая площадь терминала превысит 100 тыс. кв. метров, общий объем инвестиций составит 20 млрд рублей.

Также с 2019 года ведется реконструкция ВПП-2 длиной 3,6 тыс. метров и шириной 45 метров, которая может обеспечивать посадки воздушных судов по первой и второй категориям ICAO. Закончить работы планируется в два этапа — в 2022 году и 2024 году ,соответственно.

Всего в "Толмачево" расположено две ВПП. Реконструировать вторую полосу (ИВПП-1) планируется в 2027-2030 годах за 34 млрд рублей.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году (6,747 млн человек).