"Завершен первый этап модернизации детской железной дороги. Мы сегодня запускаем по ней движение поездов. Впереди — второй этап, продолжение работ с учетом планов города, Ростова-на-Дону, планов Северо-Кавказской железной дороги", — приводит пресс-служба слова главы региона Василия Голубева на церемонии открытия.

Отмечается, что запуск первого поезда состоялся в день 85-летия Ростовской области. Первым по обновленному пути прошел ретро-поезд "Тихий Дон" с воспитанниками детской железной дороги в роли машинистов и проводников.

Первый этап модернизации объекта проходил с 2018 года по 2022 год, были обновлены внутренние помещения учебного заведения и станция Солнечная. Кроме того, рабочие заменили железнодорожные пути и реконструировали коммуникации. Второй этап модернизации продлится до 2023 года, он предполагает реконструкцию паровозного депо и станции имени Вити Черевичкина.

Ростовская детская железная дорога имени Гагарина создана в 1940 году. Комплекс имеет три железнодорожные станции и паровозное депо, протяженность кольцевых путей превышает 3 км.