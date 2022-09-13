"Кроме того за счет установки нового светосигнального оборудования аэропорт "Тамбов" сможет принимать самолеты ночью и в условиях ограниченной видимости", — говорится в сообщении.

Стоимость работ составляет 561,2 млн рублей.

Предстоит устройство трех конструктивных слоев асфальтобетона по всей площади покрытия. Сейчас сняли растительный грунт, подготовили обочины, уточняет пресс-служба.

Помимо устройства выравнивающего слоя и верхних слоев из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, контрактом предусмотрен ремонт сквозных трещин, устройство и восстановление швов в существующем бетонном покрытии, укладка геосетки, нанесение маркировочных знаков эмалью.

Все работы выполняются в условиях действующего аэропорта в режиме "технологических окон", отмечается в пресс-релизе.

"Мы планируем расширить географию полетов. Уверен, что это положительно скажется на привлекательности Тамбовской области в качестве объекта внутреннего туризма, позволит привлечь дополнительные инвестиции, даст толчок развитию региона", — приводит пресс-служба слова врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова.

Сейчас аэропорт "Тамбов" — единственный в Черноземье принимает и отправляет рейсы. После ремонта он будет принимать среднемагистральные самолеты с большей пассажировместимостью, подчеркивается в сообщении.

Тамбовский аэропорт является областным государственным бюджетным учреждением. Для оперативного управления аэропортом создано и функционирует областное учреждение "Аэропорт "Тамбов". Тамбовский аэропорт занимается только коммерческими перевозками пассажиров и обеспечивает выполнение рейсов авиакомпании "Руслайн". Пропускная способность аэровокзала — 50 пассажиров в час. В апреле 2020 года аэропорт получил статус федерального.

По итогам 2021 года аэропорт "Тамбов" обслужил более 32 тыс. пассажиров, что на 33% больше, чем за предыдущий год.