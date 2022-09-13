В первый месяц текущего года аэропорт зафиксировал увеличение пассажиропотока почти на 2,2%, затем каждый месяц пассажиропоток уменьшался, наиболее значительно — в феврале и марте — на 20% и 25%, соответственно.

Всего с начала года услугами аэропорта воспользовались почти 350 тыс. человек (на 9,5% меньше, чем за январь-август 2021 года — ИФ).

Как сообщалось, по итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Ставрополя к 2020 году вырос в 1,7 раза, к допандейминому 2019 году — на 40%.