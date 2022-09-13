На роуд-шоу в рамках Российской недели ГЧП в Москве Панфилова представила проект реконструкции гостиницы. Стоимость проекта, по предварительным оценкам, составляет порядка 530 млн рублей.

По ее словам, четырехэтажное здание было построено в 1954 году и выведено из-под статуса объекта культурного наследия. В июне текущего года это имущество было передано из областного ведения в уставный капитал Корпорации развития Мурманской области.

"В целом это имущественный комплекс: земельный участок в центре города, вспомогательные помещения, внутренний дворик. Возможно предусмотреть там создание кафе либо ресторана. Это должен быть отель высокого уровня, как нам кажется, для нашего города — три или четыре звезды", — сказала Панфилова, добавив, что фонд бывшей гостиницы составляет 50 номеров.

Предполагается, что с инвестором будет создана совместная проектная компания с передачей в уставный капитал имущественного комплекса "Шахтера" стоимостью 65,4 млн рублей.

"Мы хотим совместно с инвестором подготовить концепцию проекта. В марте 2023 года планируем провести учреждение совместной проектной документации, далее выйти на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию объекта с завершением в апреле 2026 года", — отметила Панфилова.

По оценкам Корпорации развития Мурманской области, срок окупаемости проекта при загрузке 70% составит минимум 7 лет. Предварительная стоимость размещения в отеле может составить 6,5 тыс. рублей в сутки.

Панфилова подчеркнула актуальность проекта, так как в настоящее время в Мурманске существует дефицит мест размещения, среднегодовая загрузка номерного фонда составляет 70%.