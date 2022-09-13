По сообщению парижских СМИ, она объявила, что в рамках этих мер с 22:00 вечера ежедневно будет отключена подсветка муниципальных музеев, достопримечательностей и зданий префектур округов города.

При этом Эйфелева башня будет освещаться до 23:45 по местному времени.

Кроме того, согласно решению столичных властей, в холодное время года средняя температура в госучреждениях, за исключением детских яслей и домов престарелых, будет понижена на один градус, а ночью они не будут отапливаться более чем до 12 градусов.

В муниципальных бассейнах температуру воды также решено понизить, она составит 26 градусов вместе прежних 27.

Идальго добавила, что обратится к руководству страны с просьбой применить такие же ограничения в отношении национальных и частных памятников и объектов культуры, которые не находятся под юрисдикцией парижской мэрии.

Ранее сообщалось, что в ряде городов ФРГ для экономии энергоресурсов вводят ограничительные меры, например, отключают подсветку городских зданий, а также горячую воду в госучреждениях, бассейнах и спортзалах.