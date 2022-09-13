Маршруты включают местные достопримечательности, в том числе порог Ревун и Смолинскую пещеру. Время прохождения каждого маршрута — от пяти до семи дней. Путешественники также смогут попробовать продукцию местных хозяйств.
Планируется, что оборот от туристических услуг на данных маршрутах уже в 2023 году превысит 6 млн рублей, а число путешественников составит более 10 тыс. человек.
Полностью маршруты заработают весной. Пока они опробованы в тестовом режиме школьниками, которые их разрабатывали в рамках программы "Приоритет 2030" стратегического проекта "Академия будущего — для будущего России".
Как сообщалось, Свердловская область получила федеральный грант в размере более 330 млн рублей на развитие внутреннего туризма. Деньги пойдут на обустройство соответствующей инфраструктуры.