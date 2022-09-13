"Речь идет о трех велопешеходных кольцевых тропах общей протяженностью около 300 км, объединенных в проект "Каменская тропа", который группа местных старшеклассников разрабатывала в течение июня-августа 2022 года под руководством преподавателей и экспертов вуза", — уточнили в институте.

Маршруты включают местные достопримечательности, в том числе порог Ревун и Смолинскую пещеру. Время прохождения каждого маршрута — от пяти до семи дней. Путешественники также смогут попробовать продукцию местных хозяйств.

Планируется, что оборот от туристических услуг на данных маршрутах уже в 2023 году превысит 6 млн рублей, а число путешественников составит более 10 тыс. человек.

Полностью маршруты заработают весной. Пока они опробованы в тестовом режиме школьниками, которые их разрабатывали в рамках программы "Приоритет 2030" стратегического проекта "Академия будущего — для будущего России".

Как сообщалось, Свердловская область получила федеральный грант в размере более 330 млн рублей на развитие внутреннего туризма. Деньги пойдут на обустройство соответствующей инфраструктуры.