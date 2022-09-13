"У нас за 8 месяцев турпоток составил более 1,5 млн туристов, и мы ожидаем, что этот показатель перешагнет за 2 млн человек по итогам года", — сказал Абдулмуслимов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал "Интерфаксу", что в связи с ростом турпотока в регион планируется увеличивать количество мест для размещения туристов, развивать инфраструктуру.

Кроме того, планируется построить курорт на побережье Каспийского моря в Дагестане. Рассматривается возможность возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд рублей инвестиций.