"Самец черного ягуара приехал в Петербург из зоопарка Зеленогорска Красноярского края. Маленький хищник занял свой вольер и теперь живет рядом со своей бабушкой — самкой ягуара Агнессой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 сентября Ричу исполнится год. "Сотрудники по уходу за хищниками отмечают, что по характеру маленький ягуар очень спокойный и осторожный, любит созерцать и анализировать. Восторг у Рича вызывают любимые игрушки — картонные коробки и ивовые веники. Новый питомец зоопарка ещё стесняется публики, поэтому специалисты просят посетителей не пугать хищника", — сказано в сообщении.