Празднование во всех внутригородских районах города началось с церемонии поднятия флагов Краснодарского края.

"Подготовлена масштабная программа для сочинцев и гостей курорта, пройдут также экоакции, приуроченные к Году экологии в Сочи", — говорится в сообщении.

Так, новый сквер открыли на улице 85-летия Краснодарского края, где высадили аллею из 85 деревьев из субтропиков. Памятная аллея эвкалиптов открылась на набережной реки Мацеста. На улице Роз высадили 85 кустов роз, а в парке "Ривьера" — новый розарий.

"На площади Южного мола организована фотовыставка городов и районов Краснодарского края и выступление творческих коллективов. Для сочинцев и гостей курорта пройдут морской парад, мотопробег и спортивная акция "85 рекордов", — отмечает пресс-служба.

"Празднование юбилея Кубани объединит на главном курорте страны десятки тысяч человек. Самое главное богатство нашего края — его талантливые и трудолюбивые люди, которые делают все, чтобы регион уверенно смотрел в завтрашний день и двигался к намеченным целям", — цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.