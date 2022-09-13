«Мы сейчас подводим итоги программы. Могу сказать, что им воспользовались более полумиллиона человек, более 500 тыс. Все задачи, которые были поставлены перед нами правительством в рамках осеннего этапа, выполнены. Окончательные итоги на днях подведем». — сказала она в кулуарах туристической выставки «Отдых».

Осенний этап программы туристического кешбэка продлился с 25 августа по 10 сентября. В его рамках можно было купить пакетные туры и размещение в отелях с возвратом 20% потраченных средств, но не более 20 тыс. рублей. Правительство выделило на осенний этап программы 10 млрд рублей. 6 сентября Догузова сообщила, что россияне приобрели туров на 7 млрд рублей.