"Согласно регламенту работы центра, котят в возрасте два месяца отлавливают и проводят осмотр, определяют пол, взвешивают и вакцинируют против панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита кошачьих. Оба малыша прекрасно развиваются и к этому возрасту уже набрали почти по 6 кг, хотя при рождении их масса не превышала 600 г", — говорится в сообщении.

В процедуре принял участие министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который посетил центр с целью оценки модернизации его инфраструктуры.

"Центр вполне можно назвать лабораторией. Ведь сотрудники каждый день ведут кропотливую практическую и теоретическую работу. Наблюдают, анализируют. Результаты высокого профессионализма специалистов, это, безусловно, леопарды, уже 3-6 лет живущие в дикой природе", — цитирует Козлова пресс-служба.

Министр отметил, что состоялось 13 выпусков леопардов в дикую природу. При этом 9 леопардов живут в горах Кавказа. Целью работы центра является создание устойчивой группировки переднеазиатских леопардов на Кавказе численностью не менее 50 особей.

Сейчас в центре живут 12 леопардов (4 котёнка и 8 взрослых особей). Сотрудники постоянно ведут работу, направленную на получение потомства. Например, им впервые удалось "подружить" трёхлапую Олимпию и Синбада. Оба леопарда давно живут в центре и не смогут находиться в дикой природе. Ситуация уникальна тем, что обычно самцы не выбирают себе в пару травмированных самок. И если Олимпия в итоге принесёт потомство, то это будет знаковым достижением специалистов центра.