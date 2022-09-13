«В рамках рабочего визита министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсия Гранда в Российскую Федерацию состоялась встреча с руководителем федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма. Руководитель Росавиации проинформировал кубинских партнёров о том, что с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Росавиации, министр туризма Кубы приветствовал решение о возобновлении полетов и сообщил о том, что для российских авиакомпаний и туристов на Кубе созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания.

По итогам встречи стороны выразили взаимную надежду на скорейшее возобновление авиасообщения и увеличение полетов между двумя странами в дальнейшем.