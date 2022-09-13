«У нас с прошлой выставки прошел еще один непростой год, и на самом деле благодаря общим усилиям мы прошли очень бодро, отрасль активно восстанавливается. Обычно принято апеллировать к показателям эффективной работы отрасли. И действительно, нам есть чем похвалиться: восстановились рабочие места – 3 млн человек по году, и туристический поток в этом году практически к допандемийным показателям восстанавливается, количество отдыхающих за два года выросло в два раза. И оборот отрасли вырос на триллион», — сказала она на церемонии открытия выставки.

«Но для меня не столько важны эти показатели, с ними все отлично, для меня важно ощущение кипучей энергии, которую я чувствую в отрасли», — рассказала она в приветственной речи на открытии выставки», — добавила глава Ростуризма.

Как отметила Догузова, туризм в России активно развивается: люди активнее стали ездить по стране, заканчивается очередной этап распродажи туров с кешбэком.

«Но, конечно, проблемы у нас тоже есть. Все они хорошо известны. Неделю назад у нас было важнейшее мероприятие – президиум Госсовета. Его не было семь лет. Очень важная для нас была оценка от президента. Сегодня нам нужно фокусироваться на развитии новых современных морских курортов, активнее заниматься развитием малых городов и деревень, где туризм является якорем экономического развития. Нам нужно расширять те имеющиеся программы поддержки МСП, обустраивать природные и культурно-познавательные туристические маршруты», — пояснила глава Ростуризма.

Международная форум-выставка "Отдых" проходит в московском ЦВК "Экспоцентр" с 13 по 15 сентября в 28 раз. В ней принимают участие более 300 туркомпаний, отелей, офисов по туризму городов и курортов из 40 субъектов РФ и 14 стран.