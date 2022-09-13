«Армения сейчас входит в десятку наиболее популярных направлений организованного выездного туризма у россиян, в неделю туда вылетают почти 200 рейсов из различных аэропортов России. Туроператоры находятся на связи с принимающими компаниями в Армении и готовы оперативно реагировать на обращения от туристов. Пока, по состоянию на утро вторника, никаких жалоб или просьб о досрочном возвращении не поступало», — отметили в ассоциации.

Минобороны Армении в ночь на вторник сообщило об обстреле позиций близ городов Горис, Сотк и Джермук на границе с Азербайджаном из крупнокалиберной артиллерии. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило о боестолкновениях на границе с армянскими диверсионными группами и о потерях среди своих военнослужащих.

«У продающих туры в Армению туроператоров нет туристов в подвергшихся обстрелам городах. Экскурсии в Джермук приостановлены», — добавили в АТОР.