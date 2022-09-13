"Сегодня основной акцент в отрасли — это внутренний туризм. На развитие этого направления значительное влияние оказали пандемия, закрытые границы, перебои с международным авиасообщением. Между тем въездной туризм также занимает важное место в нашей рабочей повестке. Мы организовали сессию "Нераскрытый Дальний Восток: новые перспективы", — цитирует пресс-служба министра туризма Хабаровского края Екатерину Пунтус.

По ее словам, в обсуждении примут участие глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй, председатель комитета туризма Вьетнама Нгуен Хан Ан, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

В числе гостей представители министерств, курирующих туристическую отрасль в дальневосточных регионах, индустрии гостеприимства, крупные туристические компании, инвесторы, тревел-блогеры. Модерировать дискуссию будет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Свое участие в форуме также подтвердили заместитель генерального директора FUN&SUN Александр Сирченко, теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин, телеведущий и политолог Юрий Кот и многие другие.

В общей сложности на мероприятие зарегистрировались свыше 360 человек. Организаторы предусмотрели возможность как очного, так и дистанционного участия в деловой программе, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в "нулевой" день форума, 21 сентября, состоится онлайн-марафон "Отдыхаем в Хабаровском крае — 2022".

Познакомиться с предложениями туроператоров жители и гости Хабаровска также смогут на фестивале воздушных змеев.

23 и 24 сентября на набережной адмирала Невельского пройдет масштабный праздник. Жители и гости Хабаровска смогут подробно узнать о путешествиях по краю и другим регионах страны, а также оценить туристический потенциал муниципальных образований.