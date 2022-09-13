"В связи с реконструкцией пунктов пропуска на российско-латвийской границе пропуск лиц, следующих на въезд и выезд из России, осуществляется по одной из полос направления, поэтому не исключено скопление транспортных средств", — говорится в сообщении.

Для комфортного и быстрого пересечения государственной границы пограничники рекомендуют заранее предусмотреть альтернативные маршруты следования. Тем, кто собирается следовать через государственную границу с домашними животными, следует учесть, что в пунктах пропуска "Лудонка", "Куничина Гора" и "Брунишево" отсутствует возможность прохождения ветеринарного контроля, добавили в ведомстве.