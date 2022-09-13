В Капелле Приоратского дворца будет выставлена картина Алексея Боголюбова "Невский фарватер".

"Живопись занимала особое место в жизни семьи Александра III и Марии Фёдоровны. Оба с детства учились рисованию, а императрица часто писала акварелью и масляными красками и после замужества. Супруги регулярно посещали выставки, покупали картины у художников, причем отдавали предпочтение современной школе", — говорится в сообщении.

Картину "Невский фарватер" купила сама Мария Фёдоровна у владельца магазина Беггрова в 1889 году, работа украшала столовую семьи Александра III. Сейчас в личных комнатах императорской семьи в Гатчинском дворце идет реставрация, так что мемориальные предметы из данной экспозиции временно перемещены на хранение в фонды.

В этот же день состоится презентация выставочного проекта "Мария Фёдоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания".

Проект основан на архивных фотографиях из собрания музея-заповедника "Гатчина", Государственного архива Российской Федерации, дневниковых записях и воспоминаниях, а также изображениях мемориальных предметов, принадлежавших Марии Фёдоровне.