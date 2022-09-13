"По месту обнаружения предметы датированы второй половиной XIV — началом XVI веков", — пояснили в экспедиции.

Среди наиболее интересных находок ученые выделили 8 средневековых берестяных грамот и свыше 20 печатей, которыми в древности скрепляли важные документы. Большинство печатей были свинцовыми, однако одна оказалась золотой. Кроме этого, исследователи обнаружили 2 клада серебряных монет и украшений.

Раскопки на территории досоветского пивоваренного завода "Богемия" проводятся в рамках реконструкции Новгородского морского центра. Площадь работ составляет около 650 кв. м. Предполагается, что исследования продлятся здесь еще около месяца.