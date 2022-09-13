"Предположительно, вероятной причиной гибели туристов в группе, восходивших на Ключевскую сопку, стало несоблюдение техники безопасности на маршруте следования туристической группы, а также недостаточность квалификации туристов и гидов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне этого года были утверждены новые паспорта маршрутов восхождения на территории природного парка регионального значения "Ключевской".

При этом в 2021 году после гибели туриста на Ключевском вулкане маршрут, связанный с восхождением на него, из списка паспортизированных и общедоступных был исключен.

По данным полпредства, разрешение на прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской тургруппа, потерявшая 9 человек, не получала.

Эту тему обсудили в правительстве РФ на совещании по обеспечению безопасности туристических походов, которое провел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, говорится в сообщении.

Он поручил проанализировать трагедию на Камчатке, а также обеспечение безопасности во время туристических походов в целом.

"При необходимости мы внесем предложения по разработке внесения изменений в закон, нормативные акты. Но надо сделать так, чтобы действия всех государственных органов, которые должны оказывать помощь людям, были своевременными, взаимоувязанными и правильными", — приводятся в сообщении слова Трутнева.

Обсуждалось также внесение изменений в законодательные акты, которые регламентируют прохождение нестандартных маршрутов, в том числе ввод обязательного разрешения со стороны спортивной организации (в первую очередь маршрутно-квалификационной комиссии) к заявке, которая направляется в МЧС России.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил усилить контроль за посещением туристов природных парков в том случае, если вершины находятся на такой территории. По мнению главы региона, подобные парки следует передать на федеральный уровень.

"Считаю это оправданным для того, чтобы на месте увеличить присутствие и усилить контроль за прохождением туристическими группами маршрутов особой сложности", — сказал Солодов.

Трагедия на Ключевском вулкане Камчатка произошла с группой из 12 человек — десяти туристов, прибывших из нескольких регионов России, и двух гидов новосибирской туркомпании ООО "Экстрим Тайм".

3 сентября 9 из 12 человек (гид и 8 туристов) начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные (второй гид и два туриста) остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4 тыс. м пять человек, которые шли в альпинистской связке, сорвались и погибли. К выжившим на помощь поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли остальные четыре скалолаза из группы, поднявшейся выше. 5 сентября отправившийся к ним на выручку гид спустился обратно в домик вулканологов к туристам на высоту 3 тыс. 300 м. До них спасатели добрались 6 сентября. У гида, который спустился с высоты 4 тыс. 158 м, обморожены ноги и руки, остальные альпинисты не пострадали. Всех троих эвакуировали с вулкана вертолетом МЧС и передали медикам.

Тела девяти погибших альпинистов эвакуировали с Ключевского вулкана вертолетом 7 сентября. Их доставили в Петропавловск-Камчатский.

По факту трагедии следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек". По второй из статей арестован директор новосибирской турфирмы.

По данным СКР, погибшие альпинисты прибыли на Камчатку из Москвы, Новосибирска, Гусь-Хрустального, Камня-на-Оби, Электростали и Магнитогорска.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.