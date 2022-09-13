«В прошлом году вступило в силу соглашение о взаимных безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана. Этот механизм, разработанный Ростуризмом по аналогии с китайским, позволяет российским туроператорам принимать в России и отправлять в Иран туристические группы от 5 до 50 человек без необходимости оформления визы», — написала она в своем телеграм-канале.

Для подачи заявки туроператор должен до 15 октября 2022 года направить в свои региональные органы власти в сфере туризма наименование организации (на русском и английском языках), реестровый номер, телефон и электронную почту, образец оттиска печати. Претендующие на работу в рамках соглашения компании должны состоять в едином федеральном реестре туроператоров и осуществлять деятельность в сфере международного въездного и выездного туризма.

«Списки туроператоров мы передадим иранской стороне. Рассчитываем, что уже к новому году наши туроператоры смогут начать полноценную работу в рамках безвизового соглашения с Ираном», — добавила Догузова.

С 1 июля 2021 года между Россией и Ираном действует соглашение о безвизовых групповых поездках. В его рамках группы, в которых не менее 5 и не более 50 человек, тура могут посещать другую страну без виз с туристическими целями на срок не более 15 дней. Возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации. Во время пребывания на территории другой страны поездка должна проходить только в составе группы.

Как следует из текста соглашения, ежегодно Ростуризм утверждает список турфирм, имеющих право формировать такие группы. Списки утверждаются в течение 30 дней с даты получения.

Иран – одна из стран, с которой у России есть прямое авиасообщение. Рейсы из Тегерана в Москву и Петербург выполняют иранская авиакомпания Mahan Air и российский «Аэрофлот».