"Устанавливается масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания", — говорится в сообщении.

Ограничения вступают в силу со вторника. Ранее обязательное ношение масок было введено в учреждениях здравоохранения

При этом в местах массового пребывания людей ношение масок носит рекомендательный характер.

"Решение о введении ограничительных мер принято с учётом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике COVID-19. Проект указа прошел общественное обсуждение, обсуждение с предпринимательским сообществом и согласован с контрольно-надзорными органами", — отмечается в сообщении.