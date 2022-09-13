"С 12 сентября 2022 года открытие счетов и пластиковых карт нерезидентам будет осуществляться только в операционном управлении при головном офисе банка", — сообщили во вторник "Интерфаксу" в узбекском банке "Ипак Йули". Эти изменения не коснутся обслуживания счетов, открытых до 12 сентября, уточнили в банке.

О водимых ограничениях при открытии счетов иностранцев сообщила и пресс-служба Капиталбанка.

"С 12 сентября этого года физические лица-нерезиденты Республики Узбекистан смогут открывать счета в банке только в следующих случаях: при нахождении на территории Республики Узбекистан непрерывно более 15 (пятнадцати) календарных дней перед днем обращения в банк", — говорится в сообщении Капиталбанка.

Данные меры, как утверждают в пресс-службе банка, приняты для обеспечения прозрачности денежных потоков и операций в банке.

Между тем там отметили, что данное правило не распространяется на иностранных студентов и тех, кто официально трудоустроен в стране.

Согласно данным ЦБ Узбекистана, во втором квартале этого года число расчетных счетов нерезидентов в банках страны выросло на 38,5% — до 169 тысяч, в том числе 90 тысяч были открыты на валютные карты Visa и MasterCard. Основная часть иностранцев — граждане России, Украины и Белоруссии.