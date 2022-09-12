«С момента, когда Малайзия открыла границы после пандемии коронавируса в апреле, мы приняли 3450 российских туристов. Это небольшое число, но это неплохие цифры с учетом, что долгое время мы были закрыты и только что открылись. Сейчас мы начинаем в Россию маркетинговую кампанию по продвижению направления и работе с туроператорами. По ее итогам рассчитываем к концу года принять более 7 тыс. российских туристов», — сказал он на пресс-конференции в рамках воркшопа, организованного офисом по туризму Малайзии для российских туроператоров и турагентств.

Общее число иностранных туристов в Малайзии за этот период составило 6,8 млн человек, превысив более чем втрое первоначальный прогноз в два миллиона прибытий на 2022 год, добавил Бин Муни.

Малайзия разрешила въезд иностранным туристам с прививкой без карантина с 1 апреля 2022 года. В том числе, стал возможен въезд для россиян с прививкой вакцинами «Спутник» и «Спутник Лайт». С 1 августа ограничения снова были смягчены. Невакцинированные туристы теперь могут въезжать с негативным ПЦР-тестом без пятидневного карантина. Отменены требования о регистрации в специализированном приложении, а также покупке расширенного страхового полиса с покрытием от коронавируса. Кроме того, с 7 сентября министерство здравоохранения страны разрешило не носить маски в закрытых помещениях.

Заместитель генерального директора национального офиса по туризму Искандар Мирза отметил, что прямых рейсов в Малайзию сейчас нет, но добраться в страну можно на рейсах ближневосточных авиакомпаний с пересадками в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, а также самолетами «Турецких авиалиний». По его словам, «есть план по организации чартерных рейсов, но пока это на стадии переговоров».

Джефри Бин Муни добавил, что расплачиваться картами «Мир» в Малайзии пока нельзя, но работа по адаптации российской платежной системы ведется. Сейчас россияне могут пользоваться в малазийских отелях, ресторанах и торговых центрах картой UnionPay, которая активно внедряется в стране с 2017 года.