"В связи с ландшафтным пожаром, на территориях государственного природного заказника краевого значения "Приозерный", урочища "Сенгилеевское озеро", и дальнейшим его распространением на жилые дома постановляю ввести режим чрезвычайной ситуации", — говорится в тексте постановления.

В конце августа неподалеку от Ставрополя произошел природный пожар. Огнем было охвачено порядка 300 га сухостоя. Огонь повредил два жилых двухквартирных дома и одну квартиру в двухэтажном здании.

Пострадавшие от природного пожара получили материальную помощь по 27 тыс. рублей. Также власти помогут им в восстановлении жилья.