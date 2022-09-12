На месте будущей экотропы высадили десяток молодых деревьев — ель и катальп. По словам врио главы администрации региона Максима Егорова, на тропе также появятся спортивные площадки и пункты проката спортивного инвентаря.

"Подход будет комплексным: мы подключили к этой деятельности бизнес, чтобы наши уникальные региональные экологические маршруты были оснащены всем необходимым", — приводятся в сообщении слова Егорова.

Во время первой прогулки по будущей экотропе представители лесного хозяйства и волонтеры собрали порядка 40 мешков мусора.

Как отметили в пресс-службе обладминистрации, обустройство туристической тропы было совмещено с проведением патриотической акции "Сад памяти". Таким образом, маршрут экотропы будет стартовать от лесного участка, посаженного в честь героев Великой Отечественной войны.

Вокруг истории Святовского озера сложилось немало легенд и преданий. Здесь обитает несколько видов рыб, земноводных. Кроме того, в его окрестностях и на самом озере обитают различные птицы, рептилии, млекопитающие, добавили в пресс-службе.