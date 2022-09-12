"Это — украшения, предметы церковного обихода, орудия труда и другие бытовые вещи", — уточнили музейщики.

В числе наиболее примечательных находок в ГМЗ назвали редкую бронзовую деталь конской упряжи X века, искусно украшенную головами зверей, череп рыси, чудом дошедший до наших дней топор с дубовой рукоятью, амулет из клыка, возможно, бобра.

В настоящий момент археологи завершают исследования на XV Троицком раскопе. "Там идет зачистка материка", — добавили в ГМЗ.

Как сообщалось, работы на Троицких раскопах неподалеку от Кремля ведутся несколько последних десятилетий. За это время раскопки дали ученым тысячи находок, в том числе — сенсационные.