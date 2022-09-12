"В целом по итогам летнего сезона организованный летний турпоток в северную столицу, по оценкам Ассоциации туроператоров России, вырос на 50-55% по сравнению с летом 2021 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что средний чек тура без перелета составил 35 тысяч рублей на двоих, что на 7% выше показателя 2021 года. В среднем туристы оставались в Петербурге на 3,8 ночи.

Как сообщалось, общее число отдохнувших с июня по август в российских регионах туристов составило 25 млн, и Петербург оказался среди лидеров среди направлений для экскурсионных городских поездок. В целом туристический поток в город с января по август 2022 года вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Петербург за это время посетили 5,54 млн туристов, из которых 5,38 млн — жители регионов России. В городскую экономику, по предварительным оценкам, это принесло 215 млрд рублей, что вдвое выше показателя 2021 года.