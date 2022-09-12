"По проекту запланировано расширение мест пребывания пассажиров в различных зонах. Такое решение связано с ожидаемым кратным увеличением пассажиропотока в зимний период", — говорится в сообщении.

Как ожидается, в результате перепланировки имеющейся площади пропускная способность в зоне регистрации увеличится с 200 человек в час до 250 человек в час, в зоне досмотра и выхода на посадку — вырастет вдвое.

"За счет изменения назначения и частичного переноса перегородок в аэровокзале мы увеличим пропускную способность аэропорта уже к этому горнолыжному сезону. Изменится конфигурация входной группы, обновится мебель, в бизнес-зале появится шведский стол, в зоне ожидания — дополнительная санитарная комната, на 2 этаже — современное уютное кафе. Увеличится количество стоек регистрации до 5. Из стерильной зоны начнут работать 2 выхода на посадку, что позволит в час обслуживать 4 рейса вместо двух ранее", — цитирует пресс-служба слова гендиректора аэропорта Кирилла Ермакова.

Отмечается, что аэропорт продолжит работать в штатном режиме.

Как сообщалось, в конце 2020 года аэропорт резко увеличил пассажиропоток за счет возросшего турпотока в горнолыжный курорт Шерегеш. В результате пассажиры столкнулись со сложностями в части оперативного обслуживания, в том числе, выдачи багажа — об этом свидетельствовали публикации в соцсетях и СМИ, а затем написал в соцсетях замгубернатора Кузбасса Андрей Панов.

К настоящему времени в аэропорту построен и действует временный павильон для выдачи багажа.

Между тем, ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро", владеет порядка 80% ООО "Аэрокузбасс", управляющего аэропортом Новокузнецка) ведёт строительство нового аэровокзала и планирует ввести его в эксплуатацию к началу 2023 года. "СибАэро" принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг".

Как сообщалось, строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Новокузнецка позволит увеличить пропускную способность новокузнецкого аэропорта до 630 человек в пиковые часы. Как ожидается, за год терминал сможет обслужить около 1,7 млн пассажиров. В 2021 году пассажиропоток аэропорта Новокузнецка составил 397,7 тыс. человек. Новый терминал планируется трехэтажным, площадью 18 тыс. кв. метров, с телетрапами.