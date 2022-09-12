"По южным районам республики Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса", — говорится в сообщении.

В частности, под действие погодного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, а также Суоярвский муниципальные районы. Спасатели рекомендуют жителям учитывать влияние низких температур при организации туристических маршрутов, а автомобилистам советуют ограничить поездки на личном транспорте без зимней резины.