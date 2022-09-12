«Мы подведем итоги реализации программы в конце года, когда некапитальные средства размещения будут введены в эксплуатацию. Если мера поддержки докажет свою эффективность, то скорее всего, проинвестируем в нее в следующем году в два раза больше средств. Это позволит нам ускорить выполнение поручения президента по созданию в регионах доступной туристической инфраструктуры», — цитирует пресс-служба Чернышенко.

Как напомнил зампред правительства РФ, в рамках первоочередных мер поддержки отрасли в условиях санкций по правительство выделило 4 млрд рублей на создание некапитальных средств размещения. По итогам конкурсного отбора было выбрано 19 регионов, в которых до конца года появятся модульные гостиницы общей вместимостью не менее 2,5 тыс. номеров.