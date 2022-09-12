"Для недопущения заторовых ситуаций на дороге реверсивное движение на ремонтных участках будет вводиться поэтапно, от пригородных населенных пунктов Лазаревского района в сторону центра Сочи", — говорится в сообщении.

Так, с 15 сентября до конца ноября дорожники планируют отремонтировать три участка трассы в районах населенных пунктов Волконка, Верхнеякорная Щель и Батумское шоссе.

А с 1 октября текущего года до конца апреля 2023 года пройдут работы еще на трех участках между поселками Якорная Щель и Учдере.

"На указанных шести участках будет введено реверсивное движение путем светофорного регулирования", — отмечает пресс-служба.