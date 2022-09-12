По словам источников, на конец августа штат предприятия насчитывал около 9 тыс. человек, на 25% меньше, чем год назад. До открытия сообщалось, что благодаря появлению парка аттракционов в регионе появится 14 тыс. новых рабочих мест.

Парк аттракционов, при котором также работают два отеля, не функционировал в общей сложности восемь недель в мае и июне во время вспышки коронавируса в Пекине. С тех пор работа парка возобновилась, но с ограничениями на число посетителей и по укороченному графику, пишет WSJ.

Парк развлечений в Пекине является совместным предприятием, в котором 70% принадлежит медиакомпании NBCUniversal, а оставшиеся 30% — китайским партнерам.

"Как и многим другим компаниям, нам пришлось принимать непростые решения во время пандемии, — сказал представитель Universal Parks & Resorts, подразделения NBCUniversal. — Ситуация, которую мы наблюдаем после возобновления работы, внушает оптимизм".

В ходе пресс-конференции по итогам публикации отчетности за второй квартал руководство Comcast Corp., материнской структуры NBCUniversal, сообщили, что пекинский парк развлечений получил квартальный убыток, не назвав конкретных цифр. Выручка подразделения парков развлечений в апреле-июне подскочила на 65%, однако "Пекин почти не внес вклада в этот рост", сказал тогда глава Comcast Брайан Робертс.