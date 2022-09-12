Так, в ближайшие два дня на курорте пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом.

"Также в течение суток 13 и 14 сентября, ночью и утром 15 сентября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По поручению главы города Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

"Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", — отмечает пресс-служба.