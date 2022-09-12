По словам руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Артема Хрюкина, которые приводятся в сообщении, портфель из пяти "прорывных" проектов диверсифицирован и включает 17 инвестиционных подпроектов в сферах туризма, агропромышленного и промышленного комплексов, а также реализацию проекта "Второй этап реконструкции аэропорта "Махачкала".

"В связи с возрастающим туристическим потоком в республику, очень важное значение имеет наличие современного аэропорта с большой пропускной способностью. Проектом предусмотрена реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту и строительство новой взлетно-посадочной полосы", — отметил Хрюкин.

По его словам, в рамках проекта "Развитие Каспийского кластера" предусмотрена реализация 4 подпроектов: создание туристско-рекреационного комплекса "Инчхе Марина Каспий" с объемом инвестиций 570 млн рублей; создание туристско-рекреационного комплекса "Золотые пески" (1,694 млрд рублей); создание туристско-рекреационного комплекса "Каспий" (1,6 млрд рублей) и строительство микрорайон "Лазурный берег" (293 млрд рублей).