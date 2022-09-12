Как сообщил авиаперевозчик, во втором полугодии 2023 года Air India получит в лизинг 21 самолет A320neo, в первом квартале — 4 лайнера A321neo от европейской Airbus. Компания планирует задействовать данные самолеты во внутренних авиаперевозках, а также на международных рейсах на небольшие расстояния.

Boeing, в свою очередь, поставит индийской авиакомпании 5 бортов B777-200LR в период с декабря по март. Air India планирует за счет этих самолетов увеличить число рейсов из Мумбаи в Сан-Франциско и Нью-Йорк, а также организовать перелеты из Бенгалуру в Сан-Франциско три раза в неделю.

Расширение воздушного флота авиакомпании сигнализирует о том, что Air India под руководством нового главного исполнительного директора Кэмпбелла Вильсона начинает выходить из финансового кризиса, отмечает агентство Bloomberg. В октябре прошлого года индийский конгломерат Tata Sons Pvt. выкупил долю правительства Индии в Air India. Tata инвестировала в авиаперевозчика 150 млрд рупий ($1,9 млрд).

Благодаря новым самолетам флот Air India увеличится более чем в четверть, отметила компания. На данный момент авиаперевозчик управляет 33 широкофюзеляжными и 54 узкофюзеляжными самолетами. Кроме того, как ожидается, дополнительные 36 лайнеров, которые не совершают рейсы сейчас, вернутся в строй к началу 2023 года.