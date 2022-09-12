"Бронзовый монумент высотой около двух метров изображает художника, сидящего за этюдником и создающего свой очередной шедевр. Именно таким остался в памяти земляков Павел Моисеевич. Творческий, энергичный и ни на миг не расстающийся с кистью", — написал Ульянченко в своем телеграм-канале.

По словам мэра, работы по благоустройству территории вокруг памятника еще идут. Они будут завершены к четвергу.

Гречишкин родился 16 января 1922 года в селе Татарка Ставропольского края. В этом году исполнилось сто лет со дня его рождения.

В 1956 году он был принят в Союз художников СССР. В 1987 году в Ставрополе открылась его персональная выставка, которая впоследствии стала картинной галереей.

Гречишкину было присвоено звание "Заслуженный художник РСФСР" и "Почетный гражданин Ставропольского края". За свою жизнь художник написал более двух тысяч пейзажей. Широко известны его пейзажи Кавказских гор, степей Ставрополья, а также виды Урала, средней полосы России, Русского Севера и Байкала.

Художник скончался в 2009 году.