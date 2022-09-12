Скульптура изображает персонажей знаменитой повести "Детство Темы", которую писатель посвятил своему сыну. Ее установили около театра кукол "Лукоморье", напротив которого находится дом, где в конце XIX века жил писатель.

Повесть "Детство Темы" в прошлые годы изучалась в школьной программе, в этом году отмечается 130-летие со дня выхода произведения.

Скульптуру открыли в дни празднования Дня города, в этом году отметили 436-летие Самары. Праздничные события традиционно продолжаются несколько дней. В текущем году они прошли с 9 по 11 сентября.

Композиция создана заслуженным художником РФ, скульптором Константином Чернявским.

Ранее в Самаре уже устанавливали созданные им скульптуры. Так, на набережной реки Волга в разные годы появились фигуры, изображающие героя фильма "Белое солнце пустыни" красноармейца Сухова, и скульптура "Клен", посвященная песне вокально-инструментального ансамбля "Синяя птица".