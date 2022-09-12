Компания сообщила, что повысит базовую ежемесячную зарплату пилотам в подразделениях пассажирских и грузовых перевозок на 980 евро. Повышение будет происходить в два этапа.

Авиакомпания ранее предлагала повысить зарплату пилотам на 900 евро и отмечала, что выполнение требований профсоюза приведет к увеличению издержек на персонал более чем на 40%.

"Соглашение особенно благоприятно скажется на зарплатах на самых начальных должностях", — говорится в сообщении компании в понедельник. При этом стороны договорились, что пилоты не будут проводить забастовки до 30 июня 2023 года.

Соглашение еще предстоит сформулировать детально, затем его должны будут одобрить уполномоченные органы, говорится в сообщении Deutsche Lufthansa.

Котировки акций авиакомпании растут на 1,7% на торгах в Германии в понедельник.