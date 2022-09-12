"18 сентября в центре города пройдет Московский марафон. Участки по его маршруту будут полностью перекрыты с 7:00 до 17:00", — говорится в сообщении.

Будут перекрыты участки Лужнецкой, Саввинской, Фрунзенской и Котельнической набережных, Страстного и Чистопрудного бульваров, улицы Красная Пресня и Садового кольца.

Также с ночи на воскресенье и до конца мероприятия на указанных участках нельзя будет припарковать автомобиль.

Московский марафон — российское беговое соревнование, проводится с 2013 года. Состоит из марафонской дистанции и забега на 10 км.