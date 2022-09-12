«Источник в Центробанке сообщил Al-Monitor, что банк в сотрудничестве с министерством финансов Египта позволит банкам по всей страны использовать российскую платежную систему «Мир». Российский рубль станет одной из валют, используемых египетскими банками, отелями и туристическими компаниями для взаиморасчетов», — отмечает портал.

По его данным, это делается для того, чтобы увеличить турпоток из России на фоне проблем, возникших у россиян с въездом в Евросоюз, и упрочить торговые отношения между двумя странами.

«Это решение затрагивает не только туризм, но и торговую, а также промышленную сферы», — цитирует издание слова представителя Центробанка. Он отметил, что оно позволит правительству диверсифицировать источники поступления валюты и платить рублями при закупках российской продукции, особенно пшеницы и удобрений. Египет импортирует 70% пшеницы из России.

Говоря о том, когда нововведения вступят в силу, чиновник отметил, что все сложности должны быть решены до начала высокого зимнего сезона.

«Мы ждем всплеска числа российских туристов в Египте в предстоящем зимнем сезоне, особенно учитывая, что доступных зарубежных направлений, куда могут отправиться россияне, сейчас не так много. И возможность расплачиваться в Египте рублями явно будет способствовать такому всплеску», — сказал порталу директор Tez Tour Egypt Эхаб Вахдан.

Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Tez Tour, в отделениях банков Египта планируется создание отдельных терминалов для российской валюты, однако сам механизм использования рубля россиянами на территории страны пока не определен.

По данным египетской статистики, в 2021 году, когда было возобновлено регулярное и чартерное авиасообщение между Египтом и Россией, страну посетило около миллиона российских туристов. С 1 июля по 31 августа текущего года, по статистике аналитического агентства ForwardKeys, число бронирований египетских отелей, сделанных российскими туристами, выросло на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.