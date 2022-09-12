Вылеты из Новосибирска будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам в 07:40, прилет в 10:30. Обратный рейс будет выполняться в 11:30, прилет в Новосибирск в 21:25.

Согласно расписанию на сайте новосибирского аэропорта, полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737. S7 будет единственной авиакомпанией, выполняющей полеты в Стамбул из Новосибирска.

Ранее сообщалось, что S7 в конце сентября возобновит рейсы в Турцию, приостановленные в начале марта. Так, с 26 сентября S7 запускает рейсы в Анталью из Москвы, с 22 октября — из Новосибирска. Рейсы из Москвы в Анталью будут выполняться ежедневно, из Новосибирска — сначала один раз в неделю, а с 1 ноября — два раза в неделю.

S7 базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".