«За первое полугодие турпоток в Европу, по данным Погранслужбы ФСБ, сократился по сравнению с 2019 годом на 85%. По итогам лета падение может составлять 90-95%, так как оно всегда было наиболее востребованным сезоном для поездок в страны европейского континента. Туристы, которые все же принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном организовывали через туроператоров», — говорится в сообщении.

Как напоминают в АТОР, с марта 2022 года из-за авиасанкций нет прямого авиасообщения между Россией и странами Европы за исключением Сербии.

«Если до пандемии Европа постепенно становилась направлением преимущественно самостоятельного туризма, в этом году ситуация кардинально поменялась. Большинство туристов ездили отдыхать в Европу из России с помощью туроператоров. В организованном сегменте спрос в сравнении с летом 2019 года тоже сократился на 75-80%, но это меньше, чем падение на рынке в целом», — отмечают в ассоциации.

«Туроператор может купить туристам билет иностранной авиакомпании, для записи на визы для туроператоров было больше свободных окон. Также туроператор может оплачивать проживание в европейских отелях после того, как турист оплатит тур в России в рублях. При этом туристы покупали у туроператоров как полные турпакеты, так и отдельные услуги по размещению», — поясняют в АТОР.

По ее данным, в топ самых популярных стран Европы у организованных туристов этим летом вошли Греция, Испания, Италия, Франция. Греция лидирует благодаря, в первую очередь, лояльной визовой политике. Дешевых туров в Европу в практически не было из-за резкого повышения стоимости авиабилетов. Наибольшим спросом пользовались отели 4-5* и отели с системой «все включено», так как туристы хотели заранее оплатить все возможные услуги в России.

«Все европейские партнеры продолжали сотрудничество в обычном режиме, особых сложностей с ними не возникало. Зарубежные компании готовы и дальше принимать российских туристов. Препятствием для поездок стали визы. Глубина записи на получение визы составляла более месяца, некоторые страны Европы очень долго рассматривали документы», — сообщают туроператоры.

Чаще всего, по информации АТОР, россияне летом добирались в страны Европы через аэропорты Турции, ОАЭ, Армении, Финляндии, Прибалтики, Сербии. Часть туристов пользовались для поездок бизнес-авиацией.