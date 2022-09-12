Сообщение о том, что одному из участников альпинисткой группы из Сочи требуется помощь, поступило в полдень воскресенья.

"Для оказания помощи при спуске альпиниста была направлена группа спасателей СОПСО МЧС России в количестве шести человек и одной единицы техники. Сегодня в районе 11:00 мск спасатели достигли места нахождения альпинистов (3300 м) и приступи к спуску пострадавшего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тургруппа была зарегистрирована в МЧС.

Навстречу группе спасателей выдвинулась дежурная смена в количестве пяти человек и одной единицы техники. Планируемое место встречи — район Кармадонских ванн.