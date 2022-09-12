"По данным Ставропольского гидрометцентра, с 18-20 часов и до конца суток 12 сентября, далее 13 и 14 сентября местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, непогода может привести к нарушению работы дренажных систем, подтоплению низинных участков в населенных пунктах и на автодорогах, повреждению линий связи и электропередачи, слабо закрепленных конструкций, автомобилей, деревьев и рекламных щитов, ухудшению ситуации на автодорогах. Возможны повреждения сельхозкультур и строений.