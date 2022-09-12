"Характер погоды на этой неделе полностью поменяется, и вместо солнечной тихой погоды станет ветрено и дождливо. Но с изменением погоды температура воздуха, наконец, приблизится к норме, а в отдельные дни сможет даже немного ее превышать", — написал он.

В понедельник в городе будет тепло и солнечно, хотя в пригородах ночью продолжатся заморозки. В начале недели температура воздуха в Петербурге днем будет держаться в районе 16-18 градусов.

С середины недели место антициклона, принесшего в Петербург "бабье лето", займет обширный циклон с Атлантики, который определит погоду по всему Северо-Западу, уточнил Колесов. Температура в Петербурге понизится до 12-15 градусов, но ночи потеплеют до 8-10 градусов.

Как уточнили "Интерфаксу" в Гидрометцентре, в среду в большинстве районов города пройдут кратковременные дожди, затем до конца недели небольшие и умеренные дожди ждут уже по всему городу. Ветер южных направлений с середины недели станет порывистым.

В Ленинградской области после прихода циклона температура воздуха днем будет составлять 13-18 градусов, ночью — 5-10 градусов.