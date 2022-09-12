"12 сентября стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — сообщается на сайте КРДВ.

Обстоятельства гибели официально не сообщаются. Между тем в соцсетях появилась информация о том, что Печорин 10 сентября упал с борта катера у берегов Владивостока, спустя несколько дней его нашли погибшим.