"Это, возможно, подвески, бусинки, пуговицы, на которых видны антропоморфные изображения. Их уникальность в том, что это египетский фаянс. Мы обычно встречаем вещи, выполненные из египетского фаянса, на памятниках эпохи античности, римской эпохи. Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV веков, и это удивительно. Нам предстоит разобраться, как вещи, которые мы обычно соотносим с античными памятниками, оказались здесь", — цитирует специалиста пресс-служба вуза.

Кроме того, археологи нашли кресты, крестовидные подвески, нашивки и другие украшения. "Мы нашли фрагмент креста, на лицевой стороне которого видно рельефное изображение святого, выше — петелька для подвешивания. Это нательный крест, причем не рядового человека, а, вероятнее всего, монаха, выделяющегося среди остальных братьев. Нашли еще один крестик другого плана: он сделан из согнутой двойной железной пластинки. Это крестик, который, вероятно, устанавливался близ какого-то образа, например, в нише, где находилась икона. Два следующих крестика — кресты, которыми обшивалась одежда или, что более вероятно, оклады священных книг. Они делались из дерева, обтягивались кожей и инкрустировались дополнительными украшениями", — уточнил Науменко.

В этом году специалисты начали проводить раскопки территории у храма, которые показали, что он не являлся изолированным объектом, а входил в состав монастырского комплекса. Главной достопримечательностью памятника являются частично сохранившиеся фрагменты фресковой росписи, которую традиционно датируют концом XIV — началом XV века.

Работы на территории пещерного храма Кильсе-Тубю проводятся в рамках гранта Российского фонда культуры "Волонтеры археологического наследия".